Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

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Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший на Можайском шоссе аварию с двумя погибшими, доставлен из Грозного в столицу.

"Сегодня из Грозного сотрудниками полиции доставлен Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия. В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации", – цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.

Трагедия произошла 24 марта. Столкнулись Mercedes Gelandewagen, на огромной скорости выскочивший на "встречку", и "Нива". Погибли женщина и ребенок, находившиеся в отечественном автомобиле. Мужчину-водителя доставили в больницу. Водитель иномарки скрылся с места аварии.

Предполагаемого виновника аварии на Можайском шоссе доставили в Москву

29 марта подозреваемый явился с повинной в полицию в Грозном после требования главы Чечни Рамзана Кадырова. Подореваемый признал, что авария произошла по его вине, он принес соболезнования родным погибших.

Накануне стало известно, что несколько руководителей и сотрудников ГИБДД Москвы наказаны по итогам служебной проверки. Один из находившихся на месте аварии – инспектор Олег Новоселов – уволен со службы в органах внутренних дел.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что Общественный фонд имени Ахмата Кадырова приобретет пострадавшему в ДТП Роману Роменкову автомобиль "Нива".