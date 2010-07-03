Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут ввести через 1,5 года

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Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею снижения в РФ нештрафуемого порога превышения скорости.

"Конечно, поддерживаем, это необходимо делать", – цитирует РИА Новости Черникова. Также глава управления отметил, что условия для снижения до 10 километров в час порога для штрафов за скорость могут сложиться в 2020-2021 годах. В отдельных случаях на трассах можно устанавливать и более высокую максимально допустимую скорость движения, уверены в ГИБДД.

По словам Черникова, превышение максимально разрешенной скорости движения всего на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3 процента. Меру будут вводить, когда "все дороги в стране будут проинспектированы".

Регионы при этом должны подготовить проекты организации дорожного движения в городах и проекты организации перевозок общественным транспортом.

Сейчас штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 километров в час составляет 500 рублей. В МВД указали, что соответствующие корректировки предлагали еще с 2015 года. Однако штрафные санкции должны распространяться только на те нарушения, которые были совершены в населенных пунктах.

В декабре прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что эта мера могла бы "повысить дисциплину и уменьшить нарушения". Министр напомнил, что в других странах предел для нештрафуемого порога установлен составляет от 10 до 5 километров в час, а где-то его и вовсе нет. "В свое время это решение принималось, когда мы в определенной степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог", – рассказал Дитрих.

Актуальность вопроса подтвердил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, споры и разногласия ранее вызывали инициативы, связанные с ремнями безопасности и ужесточением наказание за пьяное вождение. По его словам, перечисленные идеи со временем помогли сократить число жертв ДТП.