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16:13

Идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч оценил вице-премьер Акимов

власть транспорт

16:13

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Идея штрафовать водителей превышающих скорость на 10 километров в час является перспективной и нуждается в обсуждении. Такую точку зрения выразил российский вице-премьер Максим Акимов. Об этом сообщает ТАСС.

"Никто не собирается сходу вносить законопроекты, но это правильная идея", – заявил зампред правительства РФ.

О своем отношении к предполагаемым мерам ответственности для автомобилистов Акимов рассказал в кулуарах Гайдаровского форума.

Вице-премьер напомнил, что споры и разногласия ранее вызывали инициативы, связанные с ремнями безопасности и ужесточением наказание за пьяное вождение. По его словам, перечисленные идеи со временем помогли сократить число жертв ДТП.

В конце декабря ужесточение скоростного режима поддержали в Минтрансе. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, эта мера способна "повысить дисциплину и уменьшить нарушения".

власть транспорт

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