Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минтрансе РФ поддержали идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с нынешних 20 километров в час до 10 километров в час, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха.

Министр отметил, что эта мера могла бы "повысить дисциплину и уменьшить нарушения", напомним, что в других странах предел для нештрафуемого порога установлен составляет от 10 до 5 километров в час, а где-то его и вовсе нет.

"В свое время это решение принималось, когда мы в определённой степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог", – рассказал Дитрих.

Ранее в ГИБДД предложили ужесточить штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час. Глава ведомства Михаил Черников отметил, что сейчас это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила ГИБДД и Минтрансу до 1 марта представить предложения по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.