Автоюрист оценил возврат штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Правительство поручило МВД и Минтрансу до 1 марта следующего года разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. В настоящее время допустимый лимит – 20 км/ч.

Кроме того, ведомства должны до 1 февраля 2019 года подготовить предложения по усилению ответственности за использование поддельных или "нечитаемых" автомобильных номеров, а также за нарушение правил стоянки и остановки.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч. Это По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено 81,3 млн постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч. Это самое распространенное нарушение ПДД.



Автоюрист Сергей Радько рассказал, что лимит подняли до +20 км/ч, когда планировалось введение балльной системы, чтобы водители "не перебрали" лишних баллов. Предполагалось, что число баллов будет зависеть от суммы выписанных штрафов. Балльная система не была введена, поэтому возвращение +10 км/ч – это не ново для российских правил, отметил собеседник портала Москва 24.

Эксперт считает идею правильной, но лишь в том случае, когда будут сделаны "логичные ограничения (скорости – М24)". "У нас есть на некоторых загородных трассах ограничения в 60 или 90 км/ч – там, где можно было бы ездить гораздо быстрее. И, как ни странно, там же и висят камеры. Если снизить разрешенный порог на 10 км/ч, это спровоцирует огромное количество штрафов", – предупреждает Радько. По его словам, в Европе на таких трассах стоят ограничения в 110-130 км/ч.

Что касается скоростного режима в городе, достаточно просто в нужных местах (например, возле учебных заведений) ставить знак ограничения скорости в 20-30 км/ч.

Статистика, которая бы показывала, как влияет лимит на превышение скорости на общую аварийность, не ведется. "Даже если бы она велась, она была бы не самая конкретная. Никогда нельзя точно установить скорость, при которой произошло ДТП. Единственный вариант – анализировать на протяжении длительного периода (нескольких лет) аварийность на участке, где сначала было ограничение 60 км/ч, а затем 50 км/ч", – пояснил Радько. Только таким образом, по мнению эксперта, можно проследить влияние лимита на превышение скорости на аварийность.

Он напомнил, что сейчас в столице развивается программа "Помощник Москвы". С помощью этого приложения пользователи могут сообщить о случаях неоплаты парковки, а также сфотографировать автомобиль, припаркованный под запрещающими знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена".

А с помощью приложения "Народный инспектор" можно самостоятельно бороться с такими нарушениями на территории Подмосковья, как парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля, а также блокирование проезда для мусоровоза. В этом смысле принцип неотвратимости будет действовать гораздо лучше, чем принцип усиления наказания, резюмировал автоюрист.

Другого мнения придерживается партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. В беседе с RT он отметил, что "это давно пора было сделать", поскольку данная инициатива "нужна и важна". По его мнению, если инициатива будет принята, то это "повысит безопасность на дороге, причем многократно".



Евгения Маркова