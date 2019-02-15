Минтранс поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости

Министерство транспорта поддержало введение штрафа в 500 рублей для водителей, превысивших скорость на 10–20 километров в час, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что позиция по ужесточению наказания уже направлена в МВД РФ.
Ранее специалисты Минтранса напомнили, что в настоящее время штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 километров в час составляет 500 рублей. По их мнению, такую ситуацию нужно исправить, если речь идет о нарушениях в черте населенных пунктов.
В ведомстве добавили, что похожие предложения МВД высказывало еще в 2015 году.
Глава министерства транспорта Евгений Дитрих в декабре заявил, что поправки могли бы "повысить дисциплину и уменьшить нарушения". Такого же мнения придерживается и вице-премьер Максим Акимов, отметивший, что эта идея нуждается в обсуждении.
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