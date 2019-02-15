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19:08

Минтранс поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости

транспорт

19:08

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Министерство транспорта поддержало введение штрафа в 500 рублей для водителей, превысивших скорость на 10–20 километров в час, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что позиция по ужесточению наказания уже направлена в МВД РФ.

Ранее специалисты Минтранса напомнили, что в настоящее время штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 километров в час составляет 500 рублей. По их мнению, такую ситуацию нужно исправить, если речь идет о нарушениях в черте населенных пунктов.

В ведомстве добавили, что похожие предложения МВД высказывало еще в 2015 году.

Глава министерства транспорта Евгений Дитрих в декабре заявил, что поправки могли бы "повысить дисциплину и уменьшить нарушения". Такого же мнения придерживается и вице-премьер Максим Акимов, отметивший, что эта идея нуждается в обсуждении.

транспорт

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