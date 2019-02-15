Санкции за нарушение ПДД предложили ужесточить

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Министерство транспорта предложило ввести штраф в 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10-20 километров в час, сообщает газета "Коммерсант".

Сейчас штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 километров в час составляет 500 рублей. Чиновники считают, что ситуацию надо исправить. Так, в МВД указали, что соответствующие корректировки предлагали еще с 2015 года. Однако штрафные санкции должны распространяться только на те нарушения, которые были совершены в населенных пунктах.

В декабре прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что эта мера могла бы "повысить дисциплину и уменьшить нарушения". Министр напомнил, что в других странах предел для нештрафуемого порога установлен составляет от 10 до 5 километров в час, а где-то его и вовсе нет. "В свое время это решение принималось, когда мы в определенной степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог", – рассказал Дитрих.

Актуальность вопроса подтвердил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, споры и разногласия ранее вызывали инициативы, связанные с ремнями безопасности и ужесточением наказание за пьяное вождение. По его словам, перечисленные идеи со временем помогли сократить число жертв ДТП.

Глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что превышение скорости – одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения.