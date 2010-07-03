Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП не коснется тех, кто принимает лекарства – Госдума

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что ужесточение наказания за "пьяные" ДТП не коснется тех людей, которые принимают лекарства. Так заявила пресс-служба депутата, передает Агентство "Москва".

"Употребление, вызывающее алкогольное опьянение, определяется <...> наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови (статья 12.8 КоАП РФ). Это, скажем, если человек при весе в 80 килограммов выпьет 50 граммов водки или 200 граммов сухого вина. Или как минимум целый пузырек валокордина залпом, но в этом случае речь не может идти ни о каком его медицинском применении", – сказал Пискарев.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что законопроект, ужесточающий наказание за ДТП, в которых по вине нетрезвого водителя получили травмы либо погибли люди, коснется в том числе тех людей, которые приняли лекарства. В Госдуме эти сообщения опровергли. Комитет по безопасности отметил, что будет назначаться независимая экспертиза, также будут изучаться обстоятельства происшествия и здоровье подозреваемого.