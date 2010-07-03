Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП не коснется тех, кто принимает лекарства – Госдума

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что ужесточение наказания за "пьяные" ДТП не коснется тех людей, которые принимают лекарства. Так заявила пресс-служба депутата, передает Агентство "Москва".
"Употребление, вызывающее алкогольное опьянение, определяется <...> наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови (статья 12.8 КоАП РФ). Это, скажем, если человек при весе в 80 килограммов выпьет 50 граммов водки или 200 граммов сухого вина. Или как минимум целый пузырек валокордина залпом, но в этом случае речь не может идти ни о каком его медицинском применении", – сказал Пискарев.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что законопроект, ужесточающий наказание за ДТП, в которых по вине нетрезвого водителя получили травмы либо погибли люди, коснется в том числе тех людей, которые приняли лекарства. В Госдуме эти сообщения опровергли. Комитет по безопасности отметил, что будет назначаться независимая экспертиза, также будут изучаться обстоятельства происшествия и здоровье подозреваемого.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.