Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 мая, 13:56

Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП не коснется тех, кто принимает лекарства – Госдума

общество транспорт безопасность

15 мая, 13:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что ужесточение наказания за "пьяные" ДТП не коснется тех людей, которые принимают лекарства. Так заявила пресс-служба депутата, передает Агентство "Москва".

"Употребление, вызывающее алкогольное опьянение, определяется <...> наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови (статья 12.8 КоАП РФ). Это, скажем, если человек при весе в 80 килограммов выпьет 50 граммов водки или 200 граммов сухого вина. Или как минимум целый пузырек валокордина залпом, но в этом случае речь не может идти ни о каком его медицинском применении", – сказал Пискарев.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что законопроект, ужесточающий наказание за ДТП, в которых по вине нетрезвого водителя получили травмы либо погибли люди, коснется в том числе тех людей, которые приняли лекарства. В Госдуме эти сообщения опровергли. Комитет по безопасности отметил, что будет назначаться независимая экспертиза, также будут изучаться обстоятельства происшествия и здоровье подозреваемого.

Читайте также

общество транспорт безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика