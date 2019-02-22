В статистику ГИБДД предложили включать все ДТП без исключения

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В Госдуме предложили включать в статистику ГИБДД все дорожно-транспортные происшествия без исключения. Такой законопроект на рассмотрение экспертного совета "Единой России" вынес депутат Николай Земцов, сообщает RT.

Сегодня в законе существует норма, согласно которой в государственную статистическую отчетность по ДТП включают только происшествия, в которых есть жертвы или пострадавшие.

Депутат считает, что нужно учитывать все транспортные происшествия. Это, по его мнению, поспособствует своевременному анализу причин аварийности и поможет разработать профилактические меры, чтобы повысить безопасность на дорогах.

"Это необходимо сделать для того, чтобы устранить причины повышенной аварийности на тех участках дорог, на которых происходят не повлекшие за собой вред здоровью водителей и пассажиров ДТП, являющиеся не менее опасными и, как правило, наносящими вред имуществу граждан", – заявил Земцов.

Ранее сообщалось, что смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%. В авариях погибли более 18,2 тысячи человек.