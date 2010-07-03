В Россию перестанут пускать иностранцев с неоплаченными автомобильными штрафами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Иностранцы не смогут въезжать в Россию, если у них будут неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Совместно с Федеральной таможенной службой предстоит создать информационную базу данных. В результате появится возможность контролировать уплату штрафов за нарушение ПДД иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств", – сказал Колокольцев на Государственном совете, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пленум Верховного суда разъяснил нюансы применения 12-й главы КоАП. В ней прописываются санкции за нарушение правил дорожного движения. Суды начнут применять этот документ со дня публикации.
Если владелец транспортного средства закрасил номера либо свел символы на государственном знаке, то суд может лишить его водительских прав на срок до года. Также нарушителю могут назначить штраф до 5000 рублей.
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