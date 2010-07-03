Правительство ужесточит систему наказания иностранцев за нарушение ПДД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Министерство внутренних дел России разработало "дорожную карту" по совершенствованию системы наказания иностранцев, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

На пограничных пропускных пунктах будут установлены камеры, считывающие номера автомобилей. Эти данные будут передаваться в полицию и Федеральную таможенную службу.

В районе пропускных пунктов организуют стоянки для задержанных машин и терминалы для оплаты штрафа. Поправки, обязывающие иностранцев уплачивать штраф, будут подготовлены в ближайшее время.

Ведомство также рассмотрит вопрос о расширении штата сотрудников для работы на новых пунктах контроля.

Сейчас штрафовать владельцев машин с иностранными номерами не получается, поскольку информация Федеральной таможенной службы зачастую оказывается неполной. Например, не фиксируются сведения об автовладельцах при пересечении границы с Белоруссией или Казахстаном.

За последние полтора года водители-иностранцы совершили в столице 1,86 миллиона нарушений ПДД. При этом было вынесено только 28800 постановлений. Наибольшее число нарушителей зарегистрированы на Украине (24 000), в Армении (1750) и Молдавии (1470). Также попадаются нарушители из Грузии, Латвии, Азербайджана, Болгарии и Германии.

