Эксперт оценил идею поощрять водителей за информацию о нарушителях ПДД

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Идею поощрять водителей за сообщения о нарушителях ПДД оценил автоэксперт Вячеслав Субботин.

"В России такой практики нет, впрочем, ее нет и во многих других странах", – отметил эксперт в беседе с RT. Он напомнил, что, если в Германии, например, такие поощрения практикуют, то во Франции или Бельгии это непринято.

По мнению Субботина, безопасность движения повысит качественная дорожная инфраструктура, а не подобные инициативы. "Нужно разделять дороги между собой, встречные полосы, нужно оборудовать обочины, стоянки, пешеходные переходы", – считает он.

Автоэксперт также напомнил, что нарушения ряда правил нельзя зафиксировать традиционными способами. "Абсолютно все нарушения невозможно запечатлеть: как можно увидеть, пристегнут ребенок или нет? Есть страховка в автомобиле или нет?" – привел примеры Субботин.

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил внедрить в России систему, согласно которой "участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе".

В августе в Госдуму внесли законопроект, который предлагает освобождать автомобилистов от штрафа за снятое камерами нарушение ПДД, если информация о нем не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней. Как отметили авторы инициативы, автомобилисты все чаще получают уведомления о штрафах за нарушения, совершенные полгода, год или даже три года назад. С принятием нового закона, считают депутаты, водители смогут вовремя узнавать о штрафе и пользоваться возможностью оплатить его со скидкой.