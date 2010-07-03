Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье выросло до шести

Фото: http://56.mchs.gov.ru

Число погибших при столкновении фуры с минивэном на трассе в Оренбургской области около поселка Чистый увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок", – рассказали в ведомстве, добавив, что двое пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Авария произошла на 15-м километре трассы Оренбург – Акбулак. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о ДТП на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск. На данном участке водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на обочине.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров. Еще два человека получили травмы различной тяжести.

