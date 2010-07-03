Пять человек погибли в ДТП с фурой и минивэном в Оренбуржье

Фото: vk.com/Инцидент Оренбург

Пять человек стали жертвами ДТП с участием фуры и минивэна в Оренбургской области. Еще трое человек пострадали. Они госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Среди них один несовершеннолетний, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 15-м километре трассы Оренбург – Акбулак.

На месте еще работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По данным МЧС по области, ночью в регионе прогнозировали местами небольшой снег, туман, изморозь.

В то же время столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Самарской области стало причиной гибели трех человек. Об этом рассказали агентству в единой дежурно-диспетчерской службе Красноярского района.

Ранее стало известно, что мэр Тулуна Юрий Карих попал в аварию. Его автомобиль врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе Иркутской области.