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Происшествия

18:15

Мэр Тулуна попал в ДТП

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал Mash

Мэр иркутского Тулуна Юрий Карих попал в аварию, передает ТАСС.

Информацию подтвердила вице-мэр Елена Абрамова. По ее словам, автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе.

Согласно данным источника, погибла супруга мэра, сам он госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Пока официальных сведений никаких. ДТП. Все, что написано, примерно так и есть", – заявила Абрамова.

"Я думаю, что Юрий Владимирович сильный человек, и вернется после определенных процедур на свое рабочее место", – заключила она.

В областных органах власти уточнили, что состояние Кариха не является тяжелым. По предварительным сведениям, у него диагностирован ушиб грудной клетки.

"Он сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу", – объяснил источник.

В единой дежурно-диспетчерской службе Тулуна сказали, что ДТП произошло в начале десятого вечера. Автомобиль, за рулем которого был мэр, врезался в грузовик на обочине. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. В сентябре его избрали на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец.

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