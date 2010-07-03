Дело возбуждено после ДТП в Егорьевске, в котором пострадали пенсионерка и ее внучка

Фото: телеграм-канал "Бушующий мир"

Уголовное дело возбуждено после ДТП в городском округе Егорьевске, в результате которого пострадали пожилая женщина и ее внучка, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.

Авария произошла утром 19 ноября. На перекрестке водитель автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой машиной, после чего сбил 65-летнюю женщину и ее двухлетнюю внучку.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

На совершившего ДТП водителя составили административные протоколы о проезде на запрещающий сигнал светофора, повреждении дорог или дорожных сооружений и управлении машиной без прав.

Минувшей ночью грузовой автомобиль наехал на стоящий автомобиль дорожных служб на западе Москвы. В результате аварии второй грузовик травмировал трех человек, ведущих дорожные работы.