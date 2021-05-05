Поезд сошел с рельсов на Урале

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Три вагона с углем сошли с рельсов на станции Петухово Южно-Уральской железной дороги в Курганской области, сообщают "Дни.ру".

Пострадавших в результате инцидента нет. Кроме того, не рассыпалось даже содержимое вагонов.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Возможной причиной называют ветхие шпалы.

Ранее поезд сошел с рельсов на севере Египта. По данным СМИ, инцидент произошел в провинции Шаркия около станции города Минья эль-Камх.

Поезд следовал в Каир. В результате происшествия пострадали 12 человек.