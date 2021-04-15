Поезд сошел с рельсов в Египте – СМИ

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Поезд сошел с рельсов на севере Египта. Об этом пишет газета Youm7.

По данным СМИ, инцидент произошел в провинции Шаркия около станции города Минья эль-Камх. Поезд следовал в столицу Египта – Каир.

В результате случившегося пострадали 12 человек. Они получили небольшие травмы.

В момент происшествия в противоположном направлении двигался другой поезд. Его машинист успел вовремя затормозить и избежать столкновения с терпящим крушение составом.

Ранее поезд Taroko сошел с рельсов на востоке Тайваня. От удара некоторые вагоны деформировались.

Жертвами случившегося стали более 40 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало столкновение с автомобилем инженерных служб, который был неправильно припаркован возле путей.