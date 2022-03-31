Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморском крае

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В Приморском крае сошли с рельсов два порожних вагона грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Уточняется, что инцидент произошел поздно вечером 30 марта на станции Тихоокеанская. Из-за аварии задерживаются пригородные поезда Тихоокеанская – Партизанск, Мыс Астафьева – Партизанск, Партизанск – Мыс Астафьева. Пассажиров поезда Находка - Мыс Астафьева планируют перевезти автобусами.

Сообщается, что в результате схода вагонов никто не пострадал. В настоящий момент выясняются причины происшествия. Для устранения последствий аварии задействован восстановительный поезд станции Партизанск.

Ранее девять вагонов поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное на юго-востоке Москвы. Пострадали два человека – составитель поездов и работник станции. По факту случившегося СК начал проверку.

До этого два вагона с бензином сошли с рельсов на внутренних железнодорожных путях в Астрахани. В результате инцидента никто не пострадал.