Два пассажирских поезда столкнулись в Мюнхене

20:25
Фото: AP Photo/Michael Sohn
Два пассажирских поезда столкнулись в южной части Мюнхена, сообщают местные правоохранители.
"На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие", – отмечается в сообщении полиции в Twitter-аккаунте.
Там уточнили, что ЧП случилось на железнодорожном маршруте Мюнхен – Бихль. Там столкнулись две городские электрички S-Bahn.
По данным агентства ДПА, которое ссылается на полицию, в результате происшествия погиб один человек, не менее 10 получили травмы.
По информации радиостанции Bayerischer Rundfunk, в результате столкновения составов пострадали около 30 человек, один погиб.
В то же время газета Bild сообщила, что количество пострадавших достигает 40, а сам инцидент произошел около 16:40 местного времени (18:40 мск).
Ранее столкнулись два грузовых поезда на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на станции Люблино-Сортировочное. Из-за мощного удара восемь вагонов сошли с рельсов. Один из них снес постройку рядом с железной дорогой. Пострадали два человека – работники станции, они находятся в больнице.
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