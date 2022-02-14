Два пассажирских поезда столкнулись в Мюнхене

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Два пассажирских поезда столкнулись в южной части Мюнхена, сообщают местные правоохранители.

"На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие", – отмечается в сообщении полиции в Twitter-аккаунте.

Там уточнили, что ЧП случилось на железнодорожном маршруте Мюнхен – Бихль. Там столкнулись две городские электрички S-Bahn.

По данным агентства ДПА, которое ссылается на полицию, в результате происшествия погиб один человек, не менее 10 получили травмы.

По информации радиостанции Bayerischer Rundfunk, в результате столкновения составов пострадали около 30 человек, один погиб.

В то же время газета Bild сообщила, что количество пострадавших достигает 40, а сам инцидент произошел около 16:40 местного времени (18:40 мск).

Ранее столкнулись два грузовых поезда на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на станции Люблино-Сортировочное. Из-за мощного удара восемь вагонов сошли с рельсов. Один из них снес постройку рядом с железной дорогой. Пострадали два человека – работники станции, они находятся в больнице.