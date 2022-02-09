Коллега высказалась о причинах гибели выпавшей из поезда проводницы в Свердловской области

9 февраля, 12:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Коллега проводницы, выпавшей из поезда, назвала вероятную причину гибели женщины. Трагедия могла произойти из-за наледи, которая помешала закрыть дверь. Об этом Ирина рассказала РЕН ТВ.
Женщина пояснила, что работала с погибшей в одной бригаде.
"Человек она была открытый, всегда по работе помогала всем, по работе с ней вообще замечаний не было. Человек она, с одной стороны, жизнерадостный была, с другой стороны, грустить все равно она умела. Девочка эмоциональная, непонятно, что произошло и почему", – охарактеризовала Ирина погибшую.
Она добавила, что в день трагедии поезд ехал без пассажиров. Причиной происшествия, по мнению женщины, могла стать наледь, из-за которой дверь не закрылась полностью. Проводница могла выпасть в процессе починки двери.
"Бывает такое, что в зимний период была какая-то неполадка, а она всегда все ремонтирует... – пояснила Ирина. – И если был такой вариант, что открылась дверь и там наледь была, а она пыталась ее захлопнуть, то такой вариант может быть".
По мнению проводницы, произошедшее с ее коллегой – несчастный случай. "Помочь" женщине выпасть и оказаться на путях никто не мог.
Тело проводницы обнаружили 7 февраля на путях между станциями Марамзино и Колюткино. Машинист грузового поезда попытался затормозить, но не смог, в результате чего состав наехал на женщину.
По предварительной информации, поезд, из которого выпала проводница, следовал из Екатеринбурга в Оренбург. Оказаться на путях погибшая могла во время движения. В настоящий момент обстоятельства гибели женщины выясняют СУ СКР по региону и Уральская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что машинист электропоезда обнаружил тела двух подростков на железнодорожных путях возле станции Тарасовская. По предварительным данным, подростки состояли в романтических отношениях, но против этого был отец девушки.
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