СК начал проверку после гибели проводницы, выпавшей из поезда в Свердловской области

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Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о гибели проводницы, выпавшей из поезда в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

"Выясняются обстоятельства гибели женщины вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино – Колюткино Свердловской железной дороги", – заявили в ведомстве.

Проверку по данному факту также проводит Уральская транспортная прокуратура. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия для выяснения личности погибшей и обстоятельств ее смерти.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – добавили в прокуратуре.

Ранее следователи начали проверку после схода с рельсов вагонов поезда на станции Люблино-Сортировочное Московской железной дороги. В результате произошедшего пострадали составитель поездов и работник станции. Также проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.