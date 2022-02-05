СК проводит проверку после падения наледи с крыши дома на ребенка в Химках

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Следственный комитет проводит проверку по факту падения наледи с крыши дома на годовалого ребенка в подмосковных Химках, рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"4 февраля 2022 года в правоохранительные органы города Химки поступило сообщение о доставлении в больницу годовалого ребенка с ушибленными ранами головы, которые он получил в результате падения на него наледи с крыши дома", – рассказала Врадий.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура организовала проверку после обрушения наледи на женщину с двумя маленькими детьми в Балашихе. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

До этого школьницу из Колпина госпитализировали с травмой позвоночника после падения из-за гололеда. Врачи зафиксировали, что девочка получила травмы из-за падения около дома.