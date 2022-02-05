Глыба льда упала на младенца в подмосковных Химках

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Годовалый ребенок пострадал от упавшей на него глыбы льда в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что младенца доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося надзорное ведомство начало проверку. Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в результате которой примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура организовала проверку после обрушения наледи на женщину с двумя маленькими детьми в Балашихе. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

До этого школьницу из Колпина госпитализировали с травмой позвоночника после падения из-за гололеда. Врачи зафиксировали, что девочка получила травмы из-за падения около дома.