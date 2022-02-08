Подозреваемый в подрыве банкомата в МО ранее привлекался за грабеж – СМИ

11:06
Фото: телеграм-канал "Постовой"
Мужчину, которого подозревают в подрыве банкомата в подмосковной Ивантеевке, ранее судили за грабеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Установлено, что подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке ранее был судим по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж")", – рассказал источник агентства.
Уточняется, что в момент недавней кражи и в настоящее время мужчина нигде не работал и не работает.
В ночь на 7 февраля двое грабителей пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице в Ивантеевке. Для этого они использовали газ. В результате произошел взрыв, который вызвал локальный пожар и разрушение помещения.
Один из грабителей при взрыве погиб. Второй скрылся, однако позже он добровольно явился в полицию в Серпухове. По факту происшествия Следственный комитет России организовал проверку.
Подорвавший банкомат в Ивантеевке грабитель сдался полиции
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