Число погибших при столкновении двух поездов в Греции увеличилось до 26 человек

Фото: AP Photo/Vaggelis Kousioras

Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции достигло 26 человек. При этом 85 человек получили различные травмы, из них 25 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал ERT1 со ссылкой на представителя пожарной службы.

По словам губернатора региона Фессалия Костаса Агорастоса, первые два вагона пассажирского поезда отбросило в результате столкновения, их демонтировали.

На место происшествия выехал министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта в Греции. В районе города Лариса столкнулись два поезда – пассажирский и товарный. В результате столкновения произошел пожар.

Известно, что пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. По предварительной информации, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что и могло послужить причиной столкновения.

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