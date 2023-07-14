Строительные работы на развязке МКАД с улицей Верхние Поля выполнены на 60%

Фото: департамент строительства города Москвы

Строительные мероприятия на развязке МКАД с улицей Верхние Поля выполнены на 60%, заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Важный транспортный проект в ЮВАО – это реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней. Не секрет, что это один самых загруженных участков на МКАД", – отметил он.

Глава департамента отметил, что после окончания проекта в округе будет улучшена транспортная ситуация и обеспечен выезд автомобилистов с Южной рокады.

По словам Загрутдинова, мероприятия планируют завершить в третьем квартале 2023 года. В настоящее время там осуществляются работы по возведению пролетных строений эстакад, строительству армогрунтовой стены с внешней стороны МКАД, башен надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе.

Кроме того, там осуществляют устройство дождевой канализации, перекладку электрических сетей и сетей связи, переустройство тепловой сети, монтаж металлоконструкций правоповоротной эстакады с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД.

Ранее стало известно, что движение транспорта по Дмитровскому путепроводу могут запустить в четвертом квартале этого года. Проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов, прокладка порядка 20 километров инженерных коммуникаций и благоустройство территории.