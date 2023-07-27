Собянин: дорога Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО готова на 45%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Готовность дороги Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО составляет 45%. Она тянется от улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до федеральной трассы М-3. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



По его информации, новая дорога соединит улицу Адмирала Корнилова, трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (Филатовское шоссе), М-3 Украина – Сосенки – Ямонтово (улицу Летовского Ополчения) и М-3 Украина – Середнево – Марьино – Десна (шоссе Ракитки). Дорогу планируют ввести в эксплуатацию в 3-м квартале 2024 года.

Мэр уточнил, что для пересечения с участками М-3 планируются путепроводы тоннельного типа. Также будет построен путепровод в районе СНТ "Родник" и мост через реку Сосенку.

Собянин заявил, что при помощи дороги будет снижена нагрузка на Киевское и Калужское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, улучшится доступность таких населенных пунктов, как Николо-Хованское, Пенино, Мамыри, Летово и Мосрентген.

"За последние годы в ТиНАО построили больше 360 километров дорог. До конца 2024-го рассчитываем открыть еще 70 километров", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил о строительстве трех культурных объектов в ТиНАО. Так, школа искусств возводится в поселении Московский, в Кленовском будет многофункциональный культурный центр. Культурно-досуговый центр подготовят для жителей в Михайлово-Ярцевском.

До этого был согласован проект строительства центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском. Площадки центра смогут арендовать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из IT-сектора.

Собянин рассказал о результатах масштабной модернизации системы водоснабжения в ТиНАО