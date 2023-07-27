Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1.

"Построили новый вокзал. <...> Постепенно на базе таких транспортных узлов между метро, железной дорогой строим настоящие городские вокзалы, которые нисколько не хуже, чем станции метро: с эскалаторами, лифтами, кассовыми залами, торговыми залами. И соединяем метро и железную дорогу, и соединяем разные микрорайоны пешеходные переходами", – отметил Собянин.

Мэр поблагодарил занимавшихся реконструкцией железнодорожников и назвал обновленный вокзал "совместным с ними проектом".

Как уточнили пресс-службы мэра и правительства Москвы, до начала реконструкции Тимирязевская не соответствовала современным стандартам. Работы по реконструкции начались в 2019 году.

Общая площадь вокзала после реконструкции составляет 8 тысяч квадратных метров, включая две новые высокие платформы, подземный пассажирский вестибюль. Кроме того, на вокзале была создана безбарьерная среда.

Вместе с реконструкцией самого вокзала также было проведено благоустройство прилегающей территории. В частности, рядом с вокзалом установили новую остановку общественного транспорта, а также обновили улично-дорожную сеть. Помимо этого, в планы строителей входят обустройство парковок для автомобилей и новая стоянка такси.

Отмечается, что благодаря реконструкции вокзала Тимирязевская было улучшено транспортное обслуживание 150 тысяч жителей Тимирязевского и Бутырского районов. Теперь пассажиры смогут делать пересадку между метро и МЦД-1 всего за пару минут в теплом контуре. Путь сократился вдвое – с 120 до 60 метров.

Ожидается, что после реконструкции пассажиропоток вырастет на 75% к 2030 году – с 42,1 до 73,8 тысячи человек в сутки. В том числе увеличится число пассажиров станции МЦД-1 – с 14,2 до 29,4 тысячи человек в сутки.

Ранее сообщалось о досрочном завершении ремонта вестибюля станции метро "Сретенский бульвар".

Отмечается, что в ходе работ специалисты покрасили свыше 5 тысяч квадратных метров поверхностей, обновили 250 метров кабельных линий и установили более 350 новых ламп.

В рамках ремонта в том числе промыли больше 5 тысяч квадратных метров сводов и потолка.

Вестибюль станции "Трубная" столичного метро открыли после ремонта досрочно