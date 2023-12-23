Программу реконструкции развязок на МКАД завершат до конца 2024 года

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Реконструкцию развязок на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги с Верхними Полями и Алтуфьевским шоссе планируют завершить до конца следующего года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Модернизация развязок позволит разгрузить прилегающие участки вылетных магистралей и кольцевой", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Реконструкция развязок стала частью программы модернизации МКАД, в рамках которой устаревшие развязки меняют многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. За последние годы уже запустили 19 обновленных развязок на МКАД.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что готовность Южной рокады составляет 89%. По его словам, планируется, что в следующем году ее введут в строй. Рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы, в которых живут примерно 2,7 миллиона человек.

В конце сентября градоначальник сообщал, что Южная рокада готова больше чем на 85%. На тот момент было построено 32,5 километра дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов.

Также мэр заявил, что Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы.

В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД