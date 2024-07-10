Волонтер Екатерина Раззакова приняла участие в акции "Добрая почта"

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Руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова стала первой участницей акции "Добрая почта", которую организовал "Мосволонтер". Об этом она рассказала Агентству "Москва".

"Я отправила открытку своей маме. Мы живем в ритме большого города, вечно куда-то бежим, работаем, учимся, занимаемся общественной работой. И за постоянными делами порой забываем сказать родным и близким, как мы их любим и ценим. Недавно был День семьи, любви и верности – этот праздник уже стал для России традиционным. Но о семье надо помнить каждую минуту, а не только по праздникам. Считаю, что эта акция – отличный шанс замедлить бег и вспомнить, что действительно важно. Советую всем жителям ЮЗАО поучаствовать в акции "Мосволонтера", а если вы живете в другом округе города – просто поднимите трубку и позвоните своим близким, скажите им, что любите", – сказала Екатерина Раззакова.

Старт акции состоялся в Воронцовском парке. В рамках акции жители столицы могут бесплатно отправить открытку с добрыми пожеланиями своим родным и близким, проживающим в ЮЗАО. Доставят открытки адресатам активисты "Мосволонтера".

В дальнейшем активисты "Мосволонтера" планируют принимать открытки "Доброй почты" в Воронцовском парке, в парке 70-летия Победы, на Черноморском бульваре и в сквере на улице Новаторов.

В День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, в Нагатинском Затоне состоялся мотопробег. Его участники поздравили супругов, проживших в браке 60 лет. Колонна из 15 мотоциклов стартовала от парка "Коломенское".