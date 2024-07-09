Мотопробег в честь Дня семьи, любви и верности прошел в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мотопробег прошел по району Нагатинский Затон в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Его участники поздравили супругов, проживших в браке 60 лет, пишет Агентство "Москва".

В колонне из 15 мотоциклов, которая стартовала от парка "Коломенское", были представители мотоклуба Iron Phoenix MCC, "Дзержинского мотобратства" и "Мотосоюза М-5". В праздничном мотопробеге принял участие общественный деятель, координатор проекта "Безопасная столица" в Южном административном округе Александр Лиханов. Вместе с байкерами он проехал по живописным местам района Нагатинский Затон и побывал в гостях у одной из самых заслуженных супружеских пар района.

Во время праздничного мотопробега по Нагатинской набережной, улице Судостроительной, Кленовому бульвару колонна остановилась у дома на набережной, в котором проживают супруги Инна Петровна Белова и Владимир Иванович Серегин. Байкеры восхитились добротой и оптимизмом пары, поддерживающей друг друга вот уже 60 лет.

"Эти светлые и доброжелательные люди поразили всех нас своей открытостью и теплотой. Они прожили 60 лет не просто в законном браке, а в любви и взаимопонимании, что служит всем нам замечательным примером. Такие семьи – настоящий ориентир для молодежи. Как отметили байкеры, среди которых тоже есть семейные пары, нужно обязательно продолжать навещать и радовать наше старшее поколение, ведь именно наши бабушки и дедушки – это любовь, мудрость и во многом фундамент наших семей", – отметил Лиханов.

В День семьи, любви и верности в столице поженились свыше 400 пар. С 2008 года в Москве в этот праздник было создано более 7 тысяч семей. Самое большое число браков, заключенных в День семьи, любви и верности, было зарегистрировано в 2016 и 2017 годах – по 1 000 пар.

