Уличный фестиваль "Москва долголетняя" пройдет на Воробьевых горах 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летний фестиваль "Москва долголетняя" для горожан старшего поколения пройдет 17 июля на Воробьевых горах, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На одной площадке будут собраны самые популярные уличные активности "Московского долголетия" этого сезона: танцы, скандинавская ходьба, зарядки, познавательный лекторий, мастер-классы по рисованию, концерты и многое другое", – сказала она.

В этот день здесь ждут не только старшее поколение москвичей, но и их детей и внуков. Горожанам будут доступны 4 больших зоны, где каждый сможет найти занятие по душе. Мероприятия начнутся с 10 часов. Сначала гостей ожидает зарядка от российской фигуристки Ирины Слуцкой, а затем массовый заход на 2,8 километра от любителей скандинавской ходьбы.

В последнем, по ее словам, примет участие команда долгожителей, возраст которых превышает 80 лет. В другом месте, зоне пленэра, пройдет конкурс шаржей на звезд, а моделями для участников станут певица Анна Семенович и писательница Дарья Донцова.

В 11 часов в зоне танцев пройдут тематические мастер-классы, один из которых проведет танцор Евгений Папунаишвили. При этом на главной сцене фестиваля выступят артисты и музыкальные коллективы, среди которых ВИА "Московское долголетие", группа "Пятеро", вокальный проект Wonder band и Катя Лель.

Позже, в 12:30, ожидается выступление Донцовой, которая расскажет о здоровом образе жизни после 70 лет. Также памятные фото можно будет сделать в тематической фотозоне "Лавка".

Всего этим летом для участников проекта открыто более 800 уличных площадок, где можно заниматься спортом, творчеством и получать новые знания. При этом свыше 600 разных групп, где преподают профессиональные музыканты и вокалисты, было открыто в "Московском долголетии". В ходе вокальных тренировок участники изучают различные техники и приемы, учатся управлять голосом, правильно дышать, находят собственный стиль и манеру пения.

