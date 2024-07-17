Гостям форума "Территория будущего: Москва 2030" расскажут о столичных водоемах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В рамках форума "Территория будущего: Москва 2030" гости смогут узнать, как проводится реабилитация столичных водоемов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, на площадке фестиваля городского хозяйства специалисты ГУП "Мосводосток" представят инсталляцию типового столичного пруда. Горожане увидят большой аквариум объемом около 10 кубических метров, в котором им продемонстрирует технические и биологические решения, применяемые при реабилитации столичных водоемов.

Его уменьшенную копию специалисты смастерят из прозрачного акрила для прочности и безопасности посетителей. На дне поместят мелкий гравийный щебень размером 3–10 сантиметров.

Также рядом с аквариумом разместят береговую полосу из коробчатого габиона. При этом внутри копии пруда на возвышенной части расположат зону биоплато, укрепленную габионной подпорной стенкой. Для общей композиции высадят несколько видов водных растений, например сусак зонтичный, тростник обыкновенный, камыш и кувшинки, так как именно они противостоят развитию фитопланктона, который вызывает изменение цвета воды.

Помимо вышеперечисленного, в аквариум запустят 30 декоративных рыб, среди которых карп кои, комета ассорти (красная, красно-белая и шубункин), а также представитель семейства осетровых – бестер.

Чтобы показать зрителям, как происходит очистка воды в прудах-отстойниках, в инсталляцию поместят цветки водного гиацинта.

После ознакомления с композицией горожане смогут посетить мастер-классы, записаться на магнитную рыбалку или принять участие в соревновании по ней. Кроме того, в крытых павильонах посетители смогут собрать магнитные пазлы с изображением различных объектов и видов работ, которые выполняет Мосводосток.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября в олимпийском комплексе "Лужники". Мероприятие станет главным событием второй половины лета.

На нем также откроется павильон "Экономика Москвы", на котором посетители смогут узнать больше об экономике города и встретиться с известными экономистами, а также задать вопросы популярным блогерам и предпринимателям. Помимо этого, в выходные дни горожанам организуют экскурсии с участием известных столичных гидов. Всего им будет доступно пять маршрутов, на которых участники познакомятся со столичной архитектурой и смогут взглянуть на историю Москвы через призму ее экономического развития.