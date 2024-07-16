Более 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале "Идол" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале циркового искусства "Идол" в Москве с 18 по 21 июля. Об этом рассказал генеральный директор Большого Московского цирка, продюсер и ведущий фестиваля, народный артист РФ Эдгард Запашный, передает Агентство "Москва".

"Идол" состоится впервые после пятилетнего перерыва. Темой фестиваля в 2024 году станет "Русский свет". Мероприятие пройдет на арене Большого Московского цирка с участием мировых звезд циркового искусства. По словам Запашного, 18–19 июля состоятся основные соревновательные дни, на 20 июля намечено гала-шоу, 21 июля – гала-шоу и церемония награждения.

Гости увидят разные цирковые номера и аттракционы, прошедшие кастинг отборочной комиссии. Зрителям представят акробатику с шестами и на роликах, скоростное жонглирование, эквилибр на руках, воздушную гимнастику в кольце, оригинальный эквилибр на ховербордах, номер "Подкидные доски" и икарийские игры. На сцене выступят дрессировщики слонов и бизонов, клоунские коллективы и наездники.

В свою очередь, заслуженный артист России Гия Эрадзе отметил, что компания "Росгосцирк" и ключевые партнеры Большого Московского цирка представят аттракцион Рустама Газзаева с канадскими бизонами, на манеже их будет пять.

Кроме того, в рамках "Идола" свои номера представят победители и участники мировых телевизионных шоу-талантов, призеры международных цирковых фестивалей, исполнители уникальных трюков и рекордов из Эфиопии, РФ, Казахстана, КНДР, Монголии, Китая, Вьетнама, Польши, Болгарии, Испании, Италии, Португалии, Германии, Гватемалы, Перу, Филиппин и США. Всего с 2013 года участниками фестиваля стали свыше 1,5 тысячи артистов.

Между тем в Москве открылся фестиваль "Театральный бульвар", который продлится до 11 августа. Для гостей подготовлено свыше 100 постановок, в которых примут участие более тысячи актеров. Так, на Цветном бульваре ежедневно будут выступать циркачи, клоуны и мимы. По выходным там можно послушать произведения классической и советской оперетты.