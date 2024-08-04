Современные пространства для отдыха представят на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комфортные зоны для отдыха создали в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площади Революции. Каждая из них отличается атмосферой и назначением, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, специалисты установили площадку с барной стойкой, место для отдыха за столиками с большими зонтами и плетеной мебелью, а также лаундж-зону. Вокруг были высажены более 1,5 тысячи растений, среди которых разнообразные деревья и кустарники, а также огромное количество цветов. Кроме того, гости могут насладиться георгинами, гортензиями, стефанандрами, костовником и другой зеленью. Все растения поливают вручную с помощью леек, для их высадки использовали эксклюзивные фигурные кашпо, а также деревянные ящики, выполненные под заказ.

Вместе с тем посетителям здесь предлагают подобрать себе необычную одежду и аксессуары именитых отечественных дизайнеров. Они могут приобрести товары высокого качества. Также для гостей организовали развлекательную программу с модными показами, паблик-токами, лекциями и мастер-классами от российских модельеров.

Для юных посетителей подготовили спектакли, а для взрослых – диджей-сеты и выступления музыкантов.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

Между тем на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького пройдет заезд на сайклах 4 августа. Опытные тренеры поддержат гостей на каждом этапе и создадут атмосферу соревнования.

