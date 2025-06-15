Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил московских медицинских работников с их профессиональным праздником, который отмечают в России 15 июня. Поздравительную телеграмму он опубликовал в своем телеграм-канале.

Мэр обратил внимание, что, выбрав данную профессию, медики посвятили себя благородному делу – заботе о здоровье людей, возвращению им радости и полноты жизни.

"Наряду с глубокими знаниями вы обладаете даром разделять чужую боль и даже в самых сложных ситуациях вселяете надежду на лучшее. Вас ценят, вам доверяют, вами гордятся", – подчеркнул градоначальник.

Собянин выразил благодарность специалистам за их талант, профессионализм и чуткость. Отдельно он выделил их большой вклад в развитие столичного здравоохранения и сохранение здоровья жителей Москвы.

По его мнению, благодаря сплоченной команде медиков в городе создается лучшая система здравоохранения в мире – доступная, качественная и эффективная.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго!" – добавил Собянин в заключении.

Поздравление и благодарность медицинским работникам ранее выразил Владимир Путин. Президент назвал данный праздник хорошей возможностью для россиян выразить свою признательность докторам, фельдшерам, медицинским сестрам и нянечкам за преданность своей работе, профессионализм, талант и отзывчивость.

Также в преддверии Дня медицинского работника в столице вручили награды победителям XXI премии Москвы в области медицины. В частности, лауреатом стал проект "Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока" от Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.