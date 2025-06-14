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14 июня, 21:30

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В Москве открыли интерактивные арт-объекты ко Дню медицинского работника

В Москве открыли интерактивные арт-объекты ко Дню медицинского работника

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В Москве открыли интерактивные арт-объекты. С их помощью все желающие могут поблагодарить и поздравить врачей и других медработников.

О проекте рассказала заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова. По ее словам, специальные кнопки установили в ключевых точках города – в парке искусств "Музеон", на ВДНХ и Патриарших прудах. Эта акция является частью масштабных праздничных мероприятий ко Дню медицинского работника 15 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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