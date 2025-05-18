Музыкальный фестиваль прошел в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя

Музыкальный фестиваль, посвященный празднованию Пасхи, прошел в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В конкурсной программе участвовали хоровые коллективы, которые созданы при воскресных школах в московских храмах.

Фестиваль также проводится в рамках большой праздничной программы, приуроченной к 15-летию проекта правительства Москвы и Русской православной церкви по строительству храмов в новых районах столицы.

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