Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа. Она пролетает сквозь Солнечную систему почти перпендикулярно плоскости эклиптики (орбитам планет). Наблюдения Борисова и других астрономов указывают на ее межзвездное происхождение, говорится в сообщении.
Ученые продолжают наблюдать за объектом. Они отметили, что комета может быть порядка 20 километров в диаметре.
Перигелий новой кометы (ближайшее расстояние от Солнца) произойдет в конце 2019 – начале 2020 года. По предварительным расчетам, она пройдет на расстоянии одной астрономической единицы (расстояние от Земли до Солнца) от нашей планеты и в двух астрономических единицах от Солнца (то есть между орбитами Марса и Юпитера).
Борисов добавил, что открытие ему удалось сделать благодаря телескопу-рефлектору собственного изготовления.
В 2017 году с Земли обнаружили первый подобный объект – астероид 1I/Оумуамуа. Ранее межзвездные кометы еще не открывали.
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