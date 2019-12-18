Названа возможная причина инцидента с челябинским метеоритом

Фото: скриншот видео телеграм-канала BAZA

Самопроизвольное поднятие купола, под которым находится фрагмент челябинского метеорита, могло произойти из-за технического сбоя, однако точные причины пока не известны. Об этом сообщил директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.

По его словам, куполом можно управлять только с пульта и по определенной схеме. Так, нужно приблизиться к метеориту не дальше чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко.

"Поскольку техника есть, мы допускаем, что технический сбой возможен. Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет. Потому что пульт один, он был на месте, он был закрыт", – рассказал Богдановский РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что инцидент произошел без сбоя электричества. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее смотритель исторического музея в Челябинске заявила о "самопроизвольном поднятии" купола над метеоритом. В акте работники музея отметили, что из-за поднятия купола сработала сигнализация на посту охраны. Закрывали купол уже при помощи пульта.

Смотрительницы музея заговорили о мистических свойствах камня, а в соцсетях пишут, что это была обычная рекламная акция, чтобы подогреть интерес к космическому экспонату.

Метеорит взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года. Основная его часть упала в озеро Чебаркуль, откуда потом его подняли и разместили в музее.

Система контроля космического пространства "Роскосмоса" ранее засекла два опасных астероида, которые приближаются к Земле. Размер одного из небесных тел сопоставим с челябинским.