NASA запустило новый планетоход: каковы его шансы отыскать следы жизни на Марсе?

30 июля 2020 года космическое агентство NASA в рамках миссии Mars-2020 запустило с мыса Канаверал ракету-носитель Atlas V, которая должна доставить на Марс новый планетоход. Обозреватель Николай Гринько рассказывает, в чем его отличие от предшественника и чем займется новый ровер на красной планете.



Фото: NASA

Название для марсохода придумывали американские школьники: среди них был проведен конкурс, и по его итогам выбрали Perseverance (с английского – настойчивость). До места назначения космический корабль доберется лишь через семь месяцев, посадка в кратере Езеро запланирована на 18 февраля 2021 года.

Perseverance построен на базе предыдущего марсохода NASA – Curiosity, но его существенно переработали: установили 23 камеры, спектрометры, тепловизор, анализаторы атмосферы, прибор для выработки кислорода и даже микрофон для записи звука.



Весит новый ровер больше тонны.



Одна из главных задач миссии – поиск следов жизни, которая, возможно, когда-то существовала на Марсе. В первую очередь речь идет о микробиологических формах. Оценивать возможное присутствие следов жизни будут уже на Земле: марсоход оснащен оборудованием для сбора образцов грунта, которые позже заберет и доставит к нам другой аппарат. По плану это произойдет в 2028 году.



Видео: NASA/JPL-Caltech

Кратер Езеро выбран для посадки неслучайно: его диаметр около 50 километров, и, по мнению ученых, когда-то давно он был заполнен водой. Это увеличивает шансы найти следы жизни: если она там и была, то, скорее всего, именно в воде, а высохшее и окаменевшее дно кратера лучше всего сохранило останки. Кстати, в некоторых славянских языках, включая чешский, боснийский, хорватский, сербский и словенский, слово jezero означает "озеро".

Интересен и список других задач. В оснащение ровера входит атмосферный летательный аппарат Ingenuity, который планируется применять для разведки и прокладки маршрута марсохода. До сих пор дроны на Марсе не использовались. Конструкторам аппарата пришлось решать множество сложнейших задач, поскольку летать в марсианской атмосфере очень сложно: она очень разряженная, ее давление примерно в 170 раз ниже земного. Тем не менее инженеры утверждают, что дрон сможет стабильно перемещаться в "воздухе" Марса (почти полностью состоящем из углекислого газа) и полноценно участвовать в миссии.

На красную планету также будут доставлены образцы материалов, из которых будут делать скафандры и жилища для астронавтов. После того как их вернут на Землю, инженеры изучат, как марсианские условия повлияли на структуру материалов. В свете будущих лунных и марсианских миссий с участием людей эти данные будут особенно ценны.



Фото: NASA

Вообще подготовка к высадке людей на Марс – это еще одна цель миссии Mars-2020. До практического осуществления, конечно, очень далеко, но NASA начинает предпринимать первые шаги в этом направлении. Именно поэтому среди оборудования марсохода есть Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE) – экспериментальный прибор, разработанный группой ученых из Массачусетского технологического института. MOXIE будет перерабатывать атмосферу Марса, производя из углекислого газа кислород. Для будущих экспедиций это очень важно: доставлять на Марс запасы воздуха, пригодного для дыхания людей, экономически невыгодно, да и его количество в этом случае будет ограниченным.

Важнее научиться добывать кислород на месте.



Изучение марсианской погоды, поиски органики, испытания материала для скафандров, добыча кислорода – все это говорит о том, что NASA всерьез взялось за будущую колонизацию. Видео высокого разрешения, на котором первый человек с Земли прогуляется по красной планете, мы, возможно, увидим уже через несколько лет. Хотя…