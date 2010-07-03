Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

07 октября, 18:12

Гепатит, черные дыры и генетические ножницы: кому и за что дали Нобелевку в 2020 году

наука медицина

2020 год, мягко говоря, не самое лучшее время для проведения массовых мероприятий. И если фестивали и кинопремьеры можно отложить или вообще отменить, то церемонию вручения Нобелевской премии просто так из календаря не вычеркнешь. Кому и за что вручат награды в научных дисциплинах – рассказывает обозреватель Николай Гринько.

Из-за коронавируса единственный вариант провести церемонию – перенести ее в онлайн-пространство (к счастью, человечество уже изобрело интернет, видеотрансляции и даже связь 5G). Правда, самой церемонии еще нужно дождаться, но она – только завершающая часть: традиционно Нобелевский комитет работает в течение недели, раз в несколько дней объявляя лауреатов в пяти номинациях. Мы сосредоточимся на научных дисциплинах (исключив литературу и премию мира), тем более что к этому моменту стали известны лауреаты в каждой из них.

Предположения о том, что премия в номинации "Медицина" достанется ученым, борющимся с коронавирусной инфекцией, не оправдались. Нобелевку получат Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США), открывшие вирус гепатита C. До их исследований наука знала только два типа этих вирусов (А и В), но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными. Альтер, Хоутон и Райс смогли установить, что причина этому – третий тип. Их открытие позволило быстро разработать препараты, направленные против гепатита C.

Премию по физике получат исследователи черных дыр. Британец Роджер Пенроуз смог доказать, что существование черных дыр во Вселенной полностью вписывается в общую теорию относительности, за это он получит половину вознаграждения. Вторую часть награды разделят немец Рейнхард Гензель и американка Андреа Гез – за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики. Астрофизики обнаружили, что в центре нашей галактики находится невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, влияющий на орбиты звезд; с огромной долей вероятности это сверхмассивная черная дыра.

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Эммануэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Дудне (США). Они открыли технологию тонкого редактирования геномов, с помощью которого можно с высокой точностью вносить изменения в ДНК животных, растений и микроорганизмов.

Председатель Нобелевского комитета по химии Клас Густавсон отметил, что эти "генетические ножницы" не только произвели революцию в фундаментальной науке, но и позволили получить "инновационные всходы" в виде новых технологий в медицине.

Во время заключительной церемонии все лауреаты получат Нобелевскую медаль, изготовленную из переработанного золота, диплом – уникальное произведение искусства, созданное ведущими шведскими и норвежскими художниками и каллиграфами, а также банковские чеки. В этом году размер Нобелевской премии – 10 миллионов шведских крон, по нынешнему курсу это 1 124 330 долларов США.

Поскольку из-за пандемии COVD-19 церемония будет проводиться в режиме онлайн-конференции, дипломы, медали и чеки доставят лауреатам с помощью курьерских служб. Как будет (и будет ли вообще) организован традиционный нобелевский банкет, пока не сообщается. Возможно, и тут помогут службы доставки еды, главное, чтобы к тому моменту в мире не случилось чего-нибудь такого, из-за чего запретят курьеров. Впрочем, такое вряд ли возможно. Хотя…

Читайте также

Гринько Николай

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать