Голикова рассказала о планах по доппомощи регионам для борьбы с COVID-19

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия многофункциональных медцентров Минобороны РФ сообщила, что в планах у властей страны предоставить субъектам дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом.
"Что касается лекарственного обеспечения, то в планах предоставить дополнительную помощь регионам с недостаточными финансовыми ресурсами на ноябрь–декабрь", – пояснила она.
Голикова также рассказала, что кабмин считает необходимым продлить возможность предоставления лекарств амбулаторным больным на январь 2021 года.
Ранее Татьяна Голикова поручила региональным властям сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса.
По словам вице-премьера, регионы РФ должны будут сообщить сведения об организации транспортировки и хранения вакцины, о наличии специального оборудования, соответствующего требованиям Минздрава, для обеспечения температурного режима.
Также Владимир Путин заявил, что в России в скором времени может начаться масштабная вакцинация учителей и врачей от коронавируса.
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