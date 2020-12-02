Голикова рассказала о планах по доппомощи регионам для борьбы с COVID-19

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия многофункциональных медцентров Минобороны РФ сообщила, что в планах у властей страны предоставить субъектам дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом.

"Что касается лекарственного обеспечения, то в планах предоставить дополнительную помощь регионам с недостаточными финансовыми ресурсами на ноябрь–декабрь", – пояснила она.

Голикова также рассказала, что кабмин считает необходимым продлить возможность предоставления лекарств амбулаторным больным на январь 2021 года.

Ранее Татьяна Голикова поручила региональным властям сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса.

По словам вице-премьера, регионы РФ должны будут сообщить сведения об организации транспортировки и хранения вакцины, о наличии специального оборудования, соответствующего требованиям Минздрава, для обеспечения температурного режима.

Также Владимир Путин заявил, что в России в скором времени может начаться масштабная вакцинация учителей и врачей от коронавируса.