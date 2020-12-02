Кабмин утвердил выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

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Кабмин утвердил выплаты для студентов медицинских колледжей и высших учебных заведений в размере 7 и 10 тысяч рублей соответственно за прохождение практики во время пандемии COVID-19 в ноябре – декабре. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить специальные социальные выплаты обучающимся... в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации в ноябре – декабре 2020 года для обучающихся по программам высшего медицинского образования – 10 тысяч рублей в месяц", – говорится в документе.

Также постановление правительства содержит положение о выплате в размере 7 тысяч рублей для учащихся медицинских колледжей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что студентов медицинских вузов, которые привлекаются к борьбе с пандемией, в России насчитывается свыше 60 тысяч.