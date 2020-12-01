Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки врачей на такси

15:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные власти выделили из резервного фонда средства на бесплатные перевозки медиков на такси. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси", – сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Уточняется, что с мая текущего года в рамках борьбы с COVID-19 за счет городского бюджета была организована бесплатная перевозка медиков на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.
"С 16 мая по 31 июля в среднем были задействованы 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа – 100 транспортных средств", – говорится в сообщении.
В осенний период количество автомобилей снова увеличили до 300 в день. Подчеркивается, что каждая машина осуществляет до 50 выездов в день.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что врачам, которые работают с пациентами с COVID-19, выделят виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси, чтобы они могли совершать рабочие поездки.
В ноябре Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию с лечением заболевших коронавирусом на дому, а также решить вопрос связи пациентов с поликлиниками. Кроме того, Путин распорядился довести лекарства от COVID-19 до нуждающихся, а также предусмотреть новые выплаты для медиков, которые работают с пациентами с диагностированным коронавирусом.
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