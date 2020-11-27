Работающим с COVID-19 врачам выделят деньги на служебные поездки на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачам, которые работают с пациентами с COVID-19, выделят виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси, чтобы они могли совершать рабочие поездки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы сейчас ведем расчеты: порядка 5–10 тысяч рублей в зависимости от расстояния в месяц происходят затраты на врача. То есть врач сам распоряжается этим лимитом в течение месяца", – приводит слова Чернышенко РИА Новости.
Также он рассказал, что правительство анализирует заявки со стороны регионов, чтобы оценить потребность в бесплатном такси.
Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам COVID-19, по итогам которого поручил проанализировать ситуацию с лечением заболевших коронавирусом на дому, а также решить вопрос связи пациентов с поликлиниками. Кроме того, Путин распорядился довести лекарства от COVID-19 до нуждающихся, а также предусмотреть новые выплаты для медиков, которые работают с инфицированными пациентами.
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