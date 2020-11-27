Голикова поручила регионам РФ сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с главами субъектов РФ о ходе выполнения поручений президента РФ поручила региональным властям сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса.

"Вы должны сообщить о готовности, с приложением плана региона, по проведению вакцинации", – цитирует Голикову РИА Новости.

По словам вице-премьера, регионы РФ должны будут сообщить сведения об организации транспортировки и хранения вакцины, о наличии специального оборудования, соответствующего требованиям Минздрава для обеспечения температурного режима.

Также должна быть предоставлена информация о количестве обученного медперсонала, перечне мест хранения вакцины и проведения вакцинации, а также о возможности довоза граждан до пункта проведения вакцинации.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в РФ до Нового года. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что процесс будет учитывать географию страны и пройдет постепенно. Также он добавил, что перед системой здравоохранения поставлена грандиозная задача.

Сергей Собянин рассказал, что около 300 пунктов для массовой вакцинации от COVID-19 оборудовали в Москве. Мэр отметил, что на сегодняшний момент в столице создана информационная электронная система записи горожан на вакцинацию.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян.