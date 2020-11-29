Вакцинировать от COVID-19 своих сотрудников намерены почти 20% работодателей – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинировать сотрудников от коронавируса намерены 19 процентов работодателей в России. Соответствующий опрос провел Исследовательский центр портала SuperJob.ru.

В исследовании приняли участие 1000 человек. Это менеджеры по подбору персонала и другие представители кадровых служб. Опрос коснулся 148 населенных пунктов.

Отмечается, что 40 процентов респондентов проводить вакцинацию от COVID-19 не будут, еще 41 процент опрошенных не определился с данным решением.

При этом 37 процентов среди участников опроса заявили, что осенью этого года уже провели вакцинацию для сотрудников от гриппа. Не предприняли данные меры 49 процентов, еще 14 процентов не смогли ответить.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе – феврале. При этом группы риска вакцинируют уже в декабре. В них входят медицинские работники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, лица старшего возраста.

При этом бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против массовой вакцинации.

