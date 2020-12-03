Врач рассказала о показателях, указывающих на серьезность течения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказала, какие показатели указывают на серьезность течения коронавируса, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, если инфекция протекает бессимптомно или легко, организм справляется с заболеванием без потерь и, как правило, без значительных изменений.

При среднетяжелом и тяжелом течении коронавируса повреждается эндотелия, то есть эпителия сосудов легких и других органов организма. Как отметила Горбунова, это приводит к свертываемости крови, в результате чего развиваются тромбозы, кровоизлияния и инфаркты.

В связи с этим врач рекомендовала регулярно делать анализы крови – общий, клинический, биохимический и на отдельные показатели. Обращать внимание нужно на показатели Д-димера, фибриногена, АЧТВ, протромбинового времени, которые могут указать на изменения в организме из-за вируса, уточнила специалист.

Также Горбунова отметила, что при COVID-19 неконтролируемый иммунный ответ приводит к активации клеток – макрофагов, поглощающих эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. В анализах на это указывает уменьшение перечисленных клеток.

Кроме того, врач рассказала, что медики при обследовании пациентов с подозрением на коронавирус контролируют температуру, проверяют дыхательную недостаточность, проводят клинический и биохимический анализы крови и при необходимости делают рентген грудной клетки. У людей с риском развития инфаркта или инсульта проводится еще и контроль тропонина. Если он повышен, значит поражена сердечно-сосудистая система, заявила врач.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России в скором времени может начаться масштабная вакцинация учителей и врачей от коронавируса. По словам главы государства, объемы производства первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" приближаются к отметке двух миллионов доз.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, президент попросил организовать работу таким образом, чтобы в конце предстоящей недели можно было перейти к массовым процедурам. Голикова, в свою очередь, отметила, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.